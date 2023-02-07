Колишню інспекторку з інформаційної підтримки відділу поліції підозрюють у співпраці з окупаційною "адміністрацією" після захоплення росіянами міста Куп‘янськ у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у Telegram.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури колишній інспекторці з інформаційної підтримки відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області повідомили про підозру у державній зраді.

За даними слідства, після окупації росіянами Куп‘янська експоліціянтка пішла на співпрацю з ворогом. Спочатку вона здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини у так званій “міліції”.

Потім жінка обійняла посаду “исполняющего обязанности инспектора штаба” у псевдоправоохоронному органі, а згодом стала “старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции №1” в окупованому Куп’янську, пишуть в ОГП.

Правоохоронці затримали підозрювану в селі Старовірівка Куп‘янського району, у будинку її родичів, де вона переховувалась від правосуддя.