У Харківській області Служба безпеки України затримала колаборанта, який вивіз до Росії понад тисячу тонн українського зерна.

Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисником виявився місцевий 40-річний житель, приватний підприємець із Куп’янського району, який займався вирощуванням та продажем сільськогосподарських культур.

Коли росіяни окупували частину Харківщини, він підтримав загарбників і добровільно почав співпрацювати з ними.

Встановлено, що у серпні минулого року він отримав від агресора так званий “торговий патент на торгівлю зерном”.

При цьому колаборант взяв на себе зобов’язання щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.

За даними слідства, протягом місяця він незаконно вивіз до Росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн.

Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.

Після звільнення району зловмисник намагався “залягти на дно” і таким чином уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.