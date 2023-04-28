Про це йдеться у пресслужбі СБУ.
За даними правоохоронців, зловмисником виявився місцевий 40-річний житель, приватний підприємець із Куп’янського району, який займався вирощуванням та продажем сільськогосподарських культур.
Коли росіяни окупували частину Харківщини, він підтримав загарбників і добровільно почав співпрацювати з ними.
Встановлено, що у серпні минулого року він отримав від агресора так званий “торговий патент на торгівлю зерном”.
При цьому колаборант взяв на себе зобов’язання щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.
За даними слідства, протягом місяця він незаконно вивіз до Росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн.
Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях.
Після звільнення району зловмисник намагався “залягти на дно” і таким чином уникнути правосуддя.
Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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