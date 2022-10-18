17 жовтня у деокупованому селі Черкаські Тишки виявлено трьох цивільних мешканців, які загинули внаслідок воєнних злочинів військових РФ.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, 84-річний чоловік та його 81-річна дружина загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їх поховали сусіди на території домоволодіння.

Водночас у прокуратурі виявили залишки ще одного тіла без голови на проїжджій частині села. Наразі встановлюють дані загиблої людини та обставини смерті.

Зазначається, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.