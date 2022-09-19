Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські армійці Харківська область – стабілізують ситуацію у Харківській області та тримають позиції настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Глава держави нагадав, що варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон.

Про це йдеться у відеозверненні президента.

Зеленський подякував Національній поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільненій території. І Службі безпеки України – за те, що працює тепер помітно результативно. Він не став розкривати всіх деталей, але зауважив, що завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі.

Глава держави наголосив, що засідання Ставки Верховного Головнокомандувача збирає щоразу, коли є суттєві новини з передової.

Так, на сьогоднішньому засіданні розглянули ситуацію на державному кордоні, захист нашого кордону. Доповідав голова Держприкордонслужби. Держава забезпечить всю необхідну потужність для захисту нашого кордону.

Заслухали Головнокомандувача, командувачів оперативних напрямків.

Президент подякував воїнам 54-ї окремої механізованої бригади, які проявляють стійкість в обороні на Донеччині. 95-й десантно-штурмовій бригаді – за надзвичайно сміливі дії зі звільнення нашої території. Зазначив, що 59-та окрема мотопіхотна бригада – також молодці, адже у тих умовах, де воюють хлопці, неухильний рух вперед – це справжній героїзм. Окремо подякував 57-мій окремій мотопіхотній бригаді – за міцність, за просування вперед.