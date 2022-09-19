Про це йдеться у відеозверненні президента.
Зеленський подякував Національній поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільненій території. І Службі безпеки України – за те, що працює тепер помітно результативно. Він не став розкривати всіх деталей, але зауважив, що завдяки СБУ зараз маємо впевненість, що в окупантів не буде жодної опори на українській землі.
Глава держави наголосив, що засідання Ставки Верховного Головнокомандувача збирає щоразу, коли є суттєві новини з передової.
Так, на сьогоднішньому засіданні розглянули ситуацію на державному кордоні, захист нашого кордону. Доповідав голова Держприкордонслужби. Держава забезпечить всю необхідну потужність для захисту нашого кордону.
Заслухали Головнокомандувача, командувачів оперативних напрямків.
Президент подякував воїнам 54-ї окремої механізованої бригади, які проявляють стійкість в обороні на Донеччині. 95-й десантно-штурмовій бригаді – за надзвичайно сміливі дії зі звільнення нашої території. Зазначив, що 59-та окрема мотопіхотна бригада – також молодці, адже у тих умовах, де воюють хлопці, неухильний рух вперед – це справжній героїзм. Окремо подякував 57-мій окремій мотопіхотній бригаді – за міцність, за просування вперед.
“Зараз це дуже важливо – темп. Темп у стабілізації у звільнених районах. Темп у русі наших військ. Темп у відновленні нормального життя на звільненій території. І темп у підтримці партнерів. Ми говоримо про це чесно – темп надання допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху. Це також сьогодні розглядалося на Ставці”, – заявив Зеленський.
- 19 вересня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій.
- З початку повномасштабної російсько-української війни станом на 19 вересня Збройні сили України знищили 54 650 одиниць живої сили РФ. Протягом останньої доби було убито 170 окупантів.
- Президент РФ Володимир Путін все більше робить ставку на нерегулярні добровольчі та проміжні сили, а не на звичайні частини та формування ЗС РФ. Проте, на переконання Інституту вивчення війни, формування нерегулярних, спішно навчених підрозділів мало додає ефективної бойової потужності російським силам, які воюють в Україні.