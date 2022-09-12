Російські військові займаються масовим мародерством під час втечі внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ. Вони викрадають навіть турніки зі спортзалів.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупанти намагаються втекти углиб тимчасово захоплених територій. Інша частина російських військових намагається перейти кордон з РФ і виїхати на територію Бєлгородської області.

Під час відступу росіяни завантажують на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп’ютери тощо. Вони грабували школи різних населених пунктів. Зі спортивних залів росіяни виносили навіть турніки та спортивні снаряди.

Розвідка додала, що в одному з сіл російські військові викрали автобус та частина покинула його вже за шість кілометрів. Всередині виявлено 36 тіл окупантів.

Донедавна особовий склад бойовиків в так званої “ДНР” дислокувався в Ізюмі. Їм довелося відступити на 60 кілометрів від міста через відсутність поповнення боєкомплекту та пального.

“Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується протилежна інформація – про успішний наступ рашистів”, — зазначили українські розвідники.