Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Окупанти намагаються втекти углиб тимчасово захоплених територій. Інша частина російських військових намагається перейти кордон з РФ і виїхати на територію Бєлгородської області.
Під час відступу росіяни завантажують на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп’ютери тощо. Вони грабували школи різних населених пунктів. Зі спортивних залів росіяни виносили навіть турніки та спортивні снаряди.
Розвідка додала, що в одному з сіл російські військові викрали автобус та частина покинула його вже за шість кілометрів. Всередині виявлено 36 тіл окупантів.
Донедавна особовий склад бойовиків в так званої “ДНР” дислокувався в Ізюмі. Їм довелося відступити на 60 кілометрів від міста через відсутність поповнення боєкомплекту та пального.
“Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується протилежна інформація – про успішний наступ рашистів”, — зазначили українські розвідники.
- Успішні дії Збройних сил України у Харківській області можуть підірвати довіру громадян Росії та еліти стосовно президента РФ Володимира Путіна. Відступ армії підриває його імідж.
- В Херсонській області окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.
- На Харківщині українські сили прорвали російські позиції до 70 км вглиб. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські захисники звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів від початку вересня.