Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупанти намагаються втекти углиб тимчасово захоплених територій. Інша частина російських військових намагається перейти кордон з РФ і виїхати на територію Бєлгородської області.

Під час відступу росіяни завантажують на машини відібрані в українців генератори, телефони, комп’ютери тощо. Вони грабували школи різних населених пунктів. Зі спортивних залів росіяни виносили навіть турніки та спортивні снаряди.

Розвідка додала, що в одному з сіл російські військові викрали автобус та частина покинула його вже за шість кілометрів. Всередині виявлено 36 тіл окупантів.

Донедавна особовий склад бойовиків в так званої “ДНР” дислокувався в Ізюмі. Їм довелося відступити на 60 кілометрів від міста через відсутність поповнення боєкомплекту та пального.

“Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується протилежна інформація – про успішний наступ рашистів”, — зазначили українські розвідники.