Збройні Сили України знищили велику ворожу колону техніки. Окупанти прямували на Харківському напрямку в сторону Ізюма.

Про це повідомив голова Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов.

Українські захисники повністю зачистили територію у Вільхівці та у напрямку Ізюму ліквідували живу силу. Зокрема бійці 92-ї бригади виявили яму з трупами російських окупантів, яких залишили “свої”.

У Харківській області триває евакуація з Лозової. Вже вдалося виїхати майже 20 тисячам мешканцям. Міська влада посилює доправлення гуманітарної допомоги до територіальних громад. Обласний штаб отримує найнеобхідніше: харчі, засоби гігієни тощо.

“Усіх волонтерів, хто має змогу допомагати, прошу звертатися до органів місцевого самоврядування та РДА. Усі працюємо, кожен на своєму фронті, і наближаємо нашу спільну перемогу”, – наголосив голова ОВА.