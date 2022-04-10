Про це повідомив голова Харківської ОВА (ОДА) Олег Синєгубов.
Українські захисники повністю зачистили територію у Вільхівці та у напрямку Ізюму ліквідували живу силу. Зокрема бійці 92-ї бригади виявили яму з трупами російських окупантів, яких залишили “свої”.
У Харківській області триває евакуація з Лозової. Вже вдалося виїхати майже 20 тисячам мешканцям. Міська влада посилює доправлення гуманітарної допомоги до територіальних громад. Обласний штаб отримує найнеобхідніше: харчі, засоби гігієни тощо.
“Усіх волонтерів, хто має змогу допомагати, прошу звертатися до органів місцевого самоврядування та РДА. Усі працюємо, кожен на своєму фронті, і наближаємо нашу спільну перемогу”, – наголосив голова ОВА.
- Нагадаємо, супутникові знімки, зібрані та проаналізовані компанією космічних технологій, зокрема супутникового зв’язку, Maxar Technologies, показують, як військовий конвой довжиною 13 кілометрів рухався на південь через смт Великий Бурлук на сході України 8 квітня.
- Російські солдати завдали по містах Дніпропетровської області ракетних ударів. Внаслідок атак постраждали інфраструктурні об’єкти та людина.
- Російські окупаційні війська вчиняють на Харків новий вид бомбардування — снаряди на парашутах.