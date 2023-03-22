Чотирьом організаторам псевдореферендуму у Херсонській області суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення РФ зрадники перейшли на бік ворога та запропонували свою допомогу у проведенні фейкового плебісциту.

Співробітники СБУ затримали колаборантів під час стабілізаційних заходів у звільненому Бериславському районі. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання у вигляді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 10 років.

Під час слідства доведено, що саме ці зловмисники закликали місцевих жителів проголосувати за приєднання регіону до складу РФ. Для цього вони у супроводі озброєних російських окупантів обходили приватні домоволодіння і вимагали від людей поставити “необхідну” позначку в “бюлетенях”. У разі відмови – застосовували психологічний тиск та погрожували ув’язненням.

Крім того, нещодавно у Краматорську затримали чоловіка, який 5 березня навів російський ракетний удар по місцевій школі. Агент розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області.

За даними слідства, кураторів поплічника ворога особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ. Його затримали під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.

Виявилося, що агентом став працівник заводу у Краматорську. Його завербувала до співпраці російська спецслужба на початку березня цього року. Отриману інформацію чоловік надсилав “зв’язковому” агенту.

Правоохоронці провели у нього обшуки. Виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі даних агресору.