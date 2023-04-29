Про це повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін у Telegram.
За його словами, протягом останніх днів, видно бачимо, що російські війська посилили обстріли не тільки на території Херсонщини, а по всій Україні.
У зв’язку з цим місцева влада готує план евакуації.
“Гинуть українці, цілі родини, діти. Тому дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області”, — сказав голова ОВА.
Прокудін додав, що наразі визначають безпечні маршрути виїзду з населених пунктів, а також планують місця тимчасового проживання й складають списки маломобільних людей, яким може знадобитися додаткова допомога.
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