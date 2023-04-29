На тлі посилення ворожих обстрілів на території Херсонської області місцева влада почала готувати план евакуації цивільного населення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Прокудін у Telegram.

За його словами, протягом останніх днів, видно бачимо, що російські війська посилили обстріли не тільки на території Херсонщини, а по всій Україні.

У зв’язку з цим місцева влада готує план евакуації.

“Гинуть українці, цілі родини, діти. Тому дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області”, — сказав голова ОВА.

Прокудін додав, що наразі визначають безпечні маршрути виїзду з населених пунктів, а також планують місця тимчасового проживання й складають списки маломобільних людей, яким може знадобитися додаткова допомога.