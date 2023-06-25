На тимчасово захопленій Херсонщині відзначається активізація процесу евакуації місцевих колаборантів з російськими паспортами на власних автомобілях до тимчасово окупованого українського Криму. Однак, співробітники ФСБ РФ здійснюють фільтраційні заходи стосовно кожного зрадника.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Розпочалася чотириста вісімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

Протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України, застосувавши 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракети морського базування “Калібр”, 2 зенітні керовані ракети С-300 та 3 дрони “Shahed”.

Силами та засобами протиповітряної оборони збито 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету “Калібр” та три ударних дрони “Shahed”. Ракети Х-22 російські терористи спрямували по містах Дніпро та Кривий Ріг.

Внаслідок російської терористичної атаки на жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти із тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, вщент зруйновано та пошкоджено десятки приватних житлових будинків, цивільні господарські споруди, понад 50 приватних цивільних автомобілів.

Всього, протягом минулої доби, ворог завдав 53 ракетних та 15 авіаційних ударів, також здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Нововасилівка, Чуйківка, Руденка, Фотовиж, Волфине Сумської області, а також Окіп, Червона Зоря, Ветеринарне, Пильна, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Берестового, успіху не мав. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Веселого. Завдав авіаційних ударів в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новоолександрівка, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Уманське, Веселе, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Курахове та Олексіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Катеринівка, Богоявленка, Новомихайлівка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Новоукраїнка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхів, Новоданилівка, Роботине Запорізької області.

Здійснив артилерійські обстріли близько 50 населених пунктів, серед них: Новодарівка, Левадне, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Приморське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Берислав, Веселе, Козацьке, Микільське, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області.

Противник продовжує зазнавати великих втрат в живій силі та військовій техніці. При цьому, з метою приховування втрат, використовує інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Зокрема, в населеному пункті Каланчак Херсонської області, в приміщені центральної районної лікарні, противник облаштував військовий шпиталь. В ньому перебуває близько 100 російських військовослужбовців. У свою чергу, надавати медичну допомогу цивільному населенню заборонено.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також, нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 зенітний ракетний комплекс “Стріла”, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 гармат на вогневих позиціях та 2 станції РЕБ противника.