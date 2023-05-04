Місцева влада Херсонської області оголосила про триденну жалобу — 4, 5 та 6 травня, в пам'ять про вбитих окупантами цивільних під час масованих обстрілів 3 травня 2023 року.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

“Прошу сьогодні о 12-й годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих унаслідок російського терористичного акту”, — йдеться в повідомленні.

Також він додав, що у пам’ять про вбитих державою-агресором людей Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби.

Голова ОВА висловив співчуття рідним загиблих.

Нагадаємо, що 3 травня російські війська здійснили 98 обстрілів Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинули 23 людини та поранені 46, зокрема двоє дітей.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Крім того, ворог атакував саме місто Херсон.

За словами Прокудіна, 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двох закладів торгівлі, заводу, автогосподарства та територію залізничного переїзду.