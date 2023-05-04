Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
“Прошу сьогодні о 12-й годині вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих унаслідок російського терористичного акту”, — йдеться в повідомленні.
Також він додав, що у пам’ять про вбитих державою-агресором людей Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби.
Голова ОВА висловив співчуття рідним загиблих.
Нагадаємо, що 3 травня російські війська здійснили 98 обстрілів Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинули 23 людини та поранені 46, зокрема двоє дітей.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Крім того, ворог атакував саме місто Херсон.
За словами Прокудіна, 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двох закладів торгівлі, заводу, автогосподарства та територію залізничного переїзду.
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