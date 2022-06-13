Про це поінформувала пресслужба Головного управління розвідки.
Закупівельні ціни для херсонських фермерів подекуди становлять близько 10% від ринкової ціни. Разом з тим, вивозити врожай на підконтрольні Україні території фермерам суворо заборонено. Іноді підприємці змушені роздавати полуницю та черешню безкоштовно місцевому населенню.
У Маріуполі (Донецька область) росіяни не зуміли набрати на роботу в комунальні служби достатню кількість співробітників із зарплатою 10 тис. руб. на місяць (5235 гривень). У зв’язку із цим окупанти знизили об’єми так званої “гуманітарної допомоги”, яка забезпечувала мінімальний об’єм продуктів для виживання. Тому окупаційна адміністрація пропонує людям іти у “волонтери”. Завдання, які ставлять перед людьми, які погодяться – прибирати завали на вулицях та захоронювати тіла у братських могилах. Замість зарплати “волонтерам” обіцяють “доступ до їжі”.
У Мелітополі (Запорізька область) місцеві педагоги відмовляються переходити на навчальний процес за російською програмою. Через це окупанти масово залучають до посади випадкових, але згодних на русифікацію осіб, навіть якщо у них немає педагогічної освіти. Також замість місцевих набирають учителів, які приїхали з Росії та окупованого Криму. Місцевим освітянам, які відмовились від співпраці з окупантами, створюють побутові проблеми та погрожують репресіями.
- Нагадаємо, окупанти викрали 54 вантажні вагони з території ПрАТ “Запорізький залізорудний комбінат”. Вони незаконно забрали агломераційну руду загальною вагою 3 240 тонн.
- 1 вересня окупаційні війська РФ планують знести зруйноване житло у Маріуполі. Громадянам, котрі втратили будинки внаслідок війни, РФ не планує надавати грошові компенсації.
- У Миколаївській області окупанти пошкодили частково або повністю 4 тисячі 831 цивільний об’єкт. Переважна кількість з них належала до житлового фонду.