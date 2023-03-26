Як повідомляється, місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Через низькі темпи видачі російських паспортів окупаційні адміністрації отримують постійні догани від кремлівського керівництва.

Зазначено, що в населених пунктах на тимчасово окупованих районах Херсонщини росіяни знущаються з цивільного населення. За відмову від паспорта РФ вороги погрожують “ямою”. Неодноразово окупанти проводили демонстраційні покарання з метою залякування мешканців. Вони одягали чоловікам на голови мішок та кидали в окопи.

Крім того, для тиску на людей, росіяни використовують катівню в Генічеську, де знущаються з місцевого населення. Там за проукраїнські погляди громадяни піддаються жорстоким тортурам. Таким чином терористи змушують населення отримати паспорт, щоб уникнути розправи. Не зважаючи на це, мешканці продовжують чинити спротив та відмовляються від російського документу.