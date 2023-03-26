Про це інформує Центр національного спротиву.
Як повідомляється, місцеве населення тимчасово окупованих територій продовжує чинити спротив примусовій паспортизації. Через низькі темпи видачі російських паспортів окупаційні адміністрації отримують постійні догани від кремлівського керівництва.
Зазначено, що в населених пунктах на тимчасово окупованих районах Херсонщини росіяни знущаються з цивільного населення. За відмову від паспорта РФ вороги погрожують “ямою”. Неодноразово окупанти проводили демонстраційні покарання з метою залякування мешканців. Вони одягали чоловікам на голови мішок та кидали в окопи.
Крім того, для тиску на людей, росіяни використовують катівню в Генічеську, де знущаються з місцевого населення. Там за проукраїнські погляди громадяни піддаються жорстоким тортурам. Таким чином терористи змушують населення отримати паспорт, щоб уникнути розправи. Не зважаючи на це, мешканці продовжують чинити спротив та відмовляються від російського документу.
- Російська злочинна влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення тимчасово окупованих та зайнятих територій України. Так, у населених пунктах Херсонської області російська окупаційна так звана “влада” погрожує місцевим жителям з квітня припинити виплачувати пенсію в разі відсутності російського паспорта.
- Російські окупати продовжують примусово паспортизувати населення тимчасово окупованих регіонів Донецької та Луганської областей. Спочатку цивільних змушують вступили в лави армії РФ, але при цьому необхідний паспорт.
- На тимчасово окупованих територіях представники російських “адміністрацій” відбирають в українців паспорти.