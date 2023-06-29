На тимчасово окупованій території України російські загарбники затримують підприємців нібито за співпрацю із ЗСУ з метою отримання викупу від родичів.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

“На тимчасово окупованій території України військовослужбовці ЗС РФ використовують окупаційний режим для власного збагачення”, – повідомила Ганна Маляр.

За її словами, під приводом нібито проведення контррозвідувальних заходів проводяться арешти громадян, переважно з-поміж підприємців та інших заможних місцевих мешканців, формальною підставою для яких є звинувачення у можливій співпраці із Силами оборони України.

За звільнення затриманих окупанти вимагають значні суми грошей від їх родичів чи близьких.

Станом на початок цього тижня у населеному пункті Нижні Сірогози на тимчасово окупованій території у Херсонській області з метою отримання викупу окупанти помістили під варту близько сотні таких осіб.