Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.
“На тимчасово окупованій території України військовослужбовці ЗС РФ використовують окупаційний режим для власного збагачення”, – повідомила Ганна Маляр.
За її словами, під приводом нібито проведення контррозвідувальних заходів проводяться арешти громадян, переважно з-поміж підприємців та інших заможних місцевих мешканців, формальною підставою для яких є звинувачення у можливій співпраці із Силами оборони України.
За звільнення затриманих окупанти вимагають значні суми грошей від їх родичів чи близьких.
Станом на початок цього тижня у населеному пункті Нижні Сірогози на тимчасово окупованій території у Херсонській області з метою отримання викупу окупанти помістили під варту близько сотні таких осіб.
- У тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області російські загарбники заборонили надавати безоплатну медичну допомогу місцевим жителям, які не отримали російських паспортів.
- У Херсонській області російські окупанти пропонують власникам затоплених будівель отримати житлові сертифікати в обмін на отримання російських паспортів.