Через власне безсилля окупанти ведуть боротьбу із цивільним населенням на тимчасово захопленій території Херсонської області. Після ефективного вогневого ураження 12-13 березня районів зосередження противника, і як наслідок великих втрат, загарбники посилюють режимні заходи у окремих населених пунктах. Російські окупанти, зазвичай, переміщуються на цивільних автомобілях, відібраних у місцевих жителів. Також відзначено 14 березня рух колони окупантів у бік Криму, разом із награбованим майном.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Триває триста вісімдесят п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.

Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Через неспроможність здолати Сили оборони України, Російська Федерація застосовує тактику терору. Здійснює обстріли населених пунктів, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

За добу противник завдав 3 ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Також ворог завдав 26 авіаційних ударів та здійснив понад 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Високою залишається вірогідність подальших ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області та Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне і Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка – Луганської, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Шуми Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Сєверне, Мар’їнка та Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Побєда, Вугледар, Времівіка, Велика Новосілка та ще декілька населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області та Токарівка, Антонівка та саме місто Херсон.

В одному з населених пунктів Херсонщини противник проводить контрдиверсійні заходи. Виправдовуючи свої дії, звинувачують мешканців села у вбивстві російського військового, тіло якого було знайдено.

Протягом доби Авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, цієї доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.