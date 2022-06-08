Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Так, на тимчасово окупованій частині Херсонської області, росіяни примусово вводять в обіг російський рубль. Також окупанти шукають російських вчителів, щоб у школах навчання проводили російською мовою та за російською освітньою програмою.
“Росія, ймовірно, буде стверджувати, що окупація Херсона призвела до покращення рівня життя українського народу”, – йдеться у повідомленні британської розвідки.
Окрім цього у відомстві повідомили про ситуацію на інших напрямках. Зокрема у Сєвєродонецьку окупанти ведуть наступ з трьох напрямків, хоча українські воїни тримають оборону. Малоймовірно, що за останню добу будь-яка сторона зазнала значних успіхів.
Продовжуючи наступальні дії на Донбасі, РФ тримає оборону на інших напрямках.
Проте українські бійці нещодавно здійснили успішну контратаку у південно-західній частині Херсонської області, зокрема відновивши плацдарм на східному узбережжі річки Інгулець.
Лінія фронту окупованої зони простягається на понад 500 км, тому і Україна, і Росія іноді зіштовхуються зі схожими проблемами у підтримці лінії оборони і одночасно у вивільненні боєздатних підрозділів для наступальних дій.
- Нагадаємо, директорів шкіл тимчасово окупованого Херсона змушують переходити на російські освітні програми. Також загарбники мають на меті змусити вчителів переоформитися за законодавством РФ.
- Також повідомлялось, що російські окупанти викрали та утримують у Херсонській області близько 600 заручників: їм загрожує нелюдське поводження і катування.