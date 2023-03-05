В місті Нова Каховка Херсонської області, загарбники використовують цивільне населення як “живий щит”. Зокрема, з метою збиття засобів ураження, які призначені для військових об’єктів ворога, окупаційні війська розміщують свої засоби ППО серед житлових кварталів міста.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Розпочалася триста сімдесят п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

Загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог обстріляв населені пункти Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Голишівське, Павлівка та Садки Сумської області та районів 35 населених пунктів Харківської області. Серед них – Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Дворічанське, Новомлинськ та Дворічна.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них – Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Федорівка і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Іванівське та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ та Північне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Марїнка та Побєда. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах понад 30 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівки, Очеретиного, Бердичів, Водяного, Первомайського, Максимільянівки, Побєди, Новомихайлівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється та намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 40 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Ольгівка, Львове, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Російська окупаційна армія втрачає контроль на полі бою над так званими “козачими батальйонами”. Зокрема, в районі Вугледара виконує завдання ворожий козачий батальйон “Степ/Тигр”, командування якого вкрай незадоволене керівництвом збройних сил російської федерації та нехтує взаємодією з підрозділами російської окупаційної армії.

Авіація Сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах, 1 – по складу боєприпасів противника та 1 – по автомобільному мосту. Також, наші захисники збили 4 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження противника, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, а також 2 станції РЕБ ворога.