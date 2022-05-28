Про це повідомив міжнародний телеканал CNN з посиланням на заступника голови окупаційної “адміністрації” Херсонської області Кирила Стремоусова.
За його словами, окупована частина Херсонської області наразі заблокована на в’їзд та виїзд з території та на територію України. Такі заходи, як повідомив заступник голови окупаційної адміністрації, вжито нібито “з метою безпеки”.
“Херсонська область з метою безпеки закрила кордони з регіонами, підконтрольними Україні”, – Стремоусов.
Водночас він зауважив, що проїзд із Херсона до Криму чи підконтрольних Росії районів Запоріжжя залишається можливим.
Зазначається, що “адміністрація” окупованої Херсонщини й надалі докладає зусиль до розміщення військових баз Росії на території регіону та до проведення референдуму щодо створення “республіки”.
- Раніше повідомлялося, що на Херсонщині росіяни розміщують своїх солдатів у виправній колонії — розвідка.
- Також британська розвідка повідомляла, що окупація міста Лиман надасть росіянам перевагу у наступній фазі наступу на Донбасі.