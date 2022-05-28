"Адміністрація" окупованої Херсонщини повідомила про заборону на в'їзд з України та виїзд до неї.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN з посиланням на заступника голови окупаційної “адміністрації” Херсонської області Кирила Стремоусова.

За його словами, окупована частина Херсонської області наразі заблокована на в’їзд та виїзд з території та на територію України. Такі заходи, як повідомив заступник голови окупаційної адміністрації, вжито нібито “з метою безпеки”.

“Херсонська область з метою безпеки закрила кордони з регіонами, підконтрольними Україні”, – Стремоусов.

Водночас він зауважив, що проїзд із Херсона до Криму чи підконтрольних Росії районів Запоріжжя залишається можливим.

Зазначається, що “адміністрація” окупованої Херсонщини й надалі докладає зусиль до розміщення військових баз Росії на території регіону та до проведення референдуму щодо створення “республіки”.