У Херсонській області російські окупанти пропонують власникам затоплених будівель отримати житлові сертифікати в обмін на отримання російських паспортів.

Джерело: Центр національного спротиву.

Російські окупанти використовують скрутне становище мешканців підтоплених населених пунктів тимчасово захоплених районів Херсонської області для примусової паспортизації.

Представники окупаційної адміністрації видають так звані “житлові сертифікати” та здійснюють соціальні виплати на придбання житлового майна лише тим постраждалим жителям окупованої території, які оформили російське громадянство.

У всіх інших вимагають написати заяву на отримання ворожої макулатури й лише тоді обіцяють розглянути питання надання допомоги.

Зазначимо, що російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина РФ з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники намагаються пришвидшити темпи паспортизації. Відтак росіяни навмисно псують українські паспорти під час перевірок на блокпостах.

За даними ЦНС, таке неофіційне розпорядження видала окупаційна “адміністрація” росіян на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Згідно з ним, російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів.

Зазначається, що керівництво окупантів тисне на гауляйтерів та колаборантів у Херсонській області, аби ті пришвидшували темпи примусової паспортизації. Зокрема, спостерігається зміна підходу до цього процесу з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель.

“Окупанти надають російському паспорту статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб. Наприклад, від виїзду за межі міст, до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили”, – пояснили у ЦНС.