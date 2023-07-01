Станом на 1 липня рівень води у Дніпрі на позначці "Херсон" увійшов в природне русло, коливання рівня відповідають природним коливанням цієї пори року. Однак все ще підтопленими залишаються 18 населених пунктів.

Джерело: ДСНС.

Відтак, підтопленим залишається 1 населений пункт (1 будинок) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

З початку робіт по лінії 101 та 112 надійшло 2 тис. 381 звернення громадян.

Проводяться роботи щодо відкачування води. Протягом минулої доби відкачано 12,4 тис. тонн води з 22 підвалів. З початку робіт відкачано понад 465 тис. 108 тонни води з 1 тис. будинків та підвалів.

Підвезено 43 тонн води, з них питної 36 тонн та 7 тонн технічної води. З початку робіт – 994 тонну води, з них питної 683 тонн та 311 тонни технічної води.

З початку робіт підвезено понад 80 тис. 920 кг продуктів харчування та речей першої необхідності.

Зазначимо, що сума прямих збитків, спричинених підривом дамби Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 мільярди доларів. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості.

Серйозних втрат зазнав житловий фонд Херсонської та Миколаївської областей. Прямі збитки від затоплення приватних будинків та супутньої інфраструктури оцінюються в $950 млн. Понад чверть загальної суми збитків – $586 млн – повʼязані з руйнуванням безпосередньо гідроелектростанції, яку доведеться будувати заново.

Окремо, за оцінкою Міндовкілля, шкоди навколишньому середовищу завдано щонайменше на $1,5 млрд.