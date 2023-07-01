Джерело: ДСНС.
Відтак, підтопленим залишається 1 населений пункт (1 будинок) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.
З початку робіт по лінії 101 та 112 надійшло 2 тис. 381 звернення громадян.
Проводяться роботи щодо відкачування води. Протягом минулої доби відкачано 12,4 тис. тонн води з 22 підвалів. З початку робіт відкачано понад 465 тис. 108 тонни води з 1 тис. будинків та підвалів.
Підвезено 43 тонн води, з них питної 36 тонн та 7 тонн технічної води. З початку робіт – 994 тонну води, з них питної 683 тонн та 311 тонни технічної води.
З початку робіт підвезено понад 80 тис. 920 кг продуктів харчування та речей першої необхідності.
Зазначимо, що сума прямих збитків, спричинених підривом дамби Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 мільярди доларів. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості.
Серйозних втрат зазнав житловий фонд Херсонської та Миколаївської областей. Прямі збитки від затоплення приватних будинків та супутньої інфраструктури оцінюються в $950 млн. Понад чверть загальної суми збитків – $586 млн – повʼязані з руйнуванням безпосередньо гідроелектростанції, яку доведеться будувати заново.
Окремо, за оцінкою Міндовкілля, шкоди навколишньому середовищу завдано щонайменше на $1,5 млрд.
- Руслан Стрілець розповів, що внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС Україна потенційно втратила 80 тис. га заповідних територій та майже 50% лісових насаджень, а це 55 тис. га.
- В Організації Об’єднаних Націй закликали Росію дозволити постачання гуманітарної допомоги в райони, які постраждали від руйнування дамби Каховської ГЕС.
- Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції такі Національні парки як “Великий Луг” та “Кам’янська Січ” поступово перетворюються на пустелю.