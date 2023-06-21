Джерело: ДСНС
Станом на ранок 21 червня спостерігається поступове зниження рівня води, що нині перебуває на позначці 0,25 м (з початку доби рівень знизився на 1 см).
Підтоплено 3 населених пункти (595 будинків) на правому березі. На тимчасово окупованій – 17 населених пунктів.
Минулої доби рятувальники ДСНС відкачали понад 18,3 тис. тонн води з 223 підвалів та будинків. Від початку робіт – понад 182,3 тис. тонн з 795 будинків та підвалів. Підвезено понад 65 тонн води для громадян, а з початку робіт 554 тонни води.
- На півдні України заборонили вилов водних біоресурсів у водоймах. Рішення, яке охоплює всі водні об’єкти Дніпропетровської та Херсонської областей, триватиме до офіційного завершення надзвичайної ситуації.