За інформацією рятувальників. на Херсонщині після підриву росіянами Каховської ГЕС підтопленими залишаються ще 0 населених пунктів, з яких більшість - на тимчассо окупованій частині регіону.

Джерело: ДСНС

Станом на ранок 21 червня спостерігається поступове зниження рівня води, що нині перебуває на позначці 0,25 м (з початку доби рівень знизився на 1 см).

Підтоплено 3 населених пункти (595 будинків) на правому березі. На тимчасово окупованій – 17 населених пунктів.

Минулої доби рятувальники ДСНС відкачали понад 18,3 тис. тонн води з 223 підвалів та будинків. Від початку робіт – понад 182,3 тис. тонн з 795 будинків та підвалів. Підвезено понад 65 тонн води для громадян, а з початку робіт 554 тонни води.