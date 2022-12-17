У Херсонській області поліціянти знайшли госпіталь російських окупантів, під час відступу загарбники залишили свої медичні інструменти, зокрема милиці.

Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.

“Є кров – є евакуація!” – госпіталь російських солдатів на Херсонщині. Відступаючи, окупанти кинули і ноші і милиці, залишили на стінах принизливий “прейскурант” за послуги”, – написав Андрій Нєбитов.

Зазначимо, що 16 грудня в Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загорілася будівля виробничого комплексу. Через уламки російських снарядів вогонь охопив виробничий цех та адміністративні приміщення будівлі. Пожежа сталася у Корабельному районі міста, проте зусиллям рятувальників полум’я загасили. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що нещодавно у Чорнобаївці Херсонської області правоохоронці виявили велику кількість мертвих курей, які померли внаслідок окупації птахофабрики.

За даними слідства, у березні 2022 року внаслідок масового обстрілу російськими армійцями селища міського типу Чорнобаївка без електропостачання залишилася одна з найбільших та найсучасніших місцевих птахофабрик.

Через окупацію підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, внаслідок чого загинула переважна більшість курей. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підприємство налічувало понад 4 мільйони птахів.