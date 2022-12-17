Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.
“Є кров – є евакуація!” – госпіталь російських солдатів на Херсонщині. Відступаючи, окупанти кинули і ноші і милиці, залишили на стінах принизливий “прейскурант” за послуги”, – написав Андрій Нєбитов.
Зазначимо, що 16 грудня в Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загорілася будівля виробничого комплексу. Через уламки російських снарядів вогонь охопив виробничий цех та адміністративні приміщення будівлі. Пожежа сталася у Корабельному районі міста, проте зусиллям рятувальників полум’я загасили. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що нещодавно у Чорнобаївці Херсонської області правоохоронці виявили велику кількість мертвих курей, які померли внаслідок окупації птахофабрики.
За даними слідства, у березні 2022 року внаслідок масового обстрілу російськими армійцями селища міського типу Чорнобаївка без електропостачання залишилася одна з найбільших та найсучасніших місцевих птахофабрик.
Через окупацію підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, внаслідок чого загинула переважна більшість курей. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підприємство налічувало понад 4 мільйони птахів.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вражений масштабами катувань, до яких вдавалися росіяни над громадянами України під час окупації Херсону.
- За добу російські загарбники обстріляли 7 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 8 цивільних об’єктів.