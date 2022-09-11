Триває двохсота доба протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. В Херсонській області окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах. У зв’язку з великими втратами у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових.

Про це йдеться у зведенні генерального штабу ЗСУ.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Проводячи повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

В результаті успішного контрнаступу наших військ на Харківському напрямку російські війська гарячково покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ. Зокрема, стало відомо, що близько 150 військовослужбовців збройних сил РФ виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях. Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області. Окупанти похапцем залишили населений пункт на 4 вантажних автомобілях “Камаз”, 20 броньованих машинах “Тигр” та викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів.

Ворог продовжує вчиняти терористичні дії та розміщує своїх військовослужбовців в закладах освіти. Зокрема, школу у селі Любомирівка Запорізької області перетворили на шпиталь та розмістили в ньому понад 100 поранених, навколо будівлі розміщено близько 10 одиниць військової техніки.

Сили оборони вкотре відбили атаки противника в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне.

Також триває звільнення населених пунктів від російських загарбників.

За поточну добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала пʼять ударів. Уражено чотири скупчення живої сили та військової техніки противника та один зенітний ракетний комплекс. Втрати ворога уточнюються.

У пресслужбі Генштабу запевнили, що ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника, а також з підтримки контрнаступальних дій наших військ.