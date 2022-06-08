Росіяни у Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Для цього в області проводять фейкове "соціальне опитування".

Про це повідомляє ГУР Міністерства оборони України.

Громадянам надходять дзвінки з телефонного номера 74994263534. Людям пропонують відповісти на низку запитань.

Основні питання:

як ви оцінюєте обставини у вашому регіоні?

як ви оцінюєте обставини в місті ХЕРСОН?

що потрібно зробити “місцевій владі” для покращення умов життя?

як ви ставитесь до спеціальної військової операції в Україні?

як ви ставитесь до Володимира Путіна?

як ви ставитесь до російської армії?

на вашу думку, чи потрібно Херсону входити до складу РФ, чи йти шляхом Л/ДНР, чи увійти в склад “республіки Крим”?

чи є родичі в Україні та Росії?

що варто зробити українській владі: забути про регіон, дати йому спокій, списати борги?

що варто зробити РФ для регіону: покращити освіту, пенсії, дороги тощо?

“Результати” псевдоопитування, ймовірно, видадуть як демонстрацію лояльності місцевого населення до РФ. Адже жодного контролю щодо “чистоти” результатів такого “дослідження” немає і бути не може.

“Більшість жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини відмовляються відповідати на запитання окупантів. Ті ж, хто під тиском погоджується, не можуть дати щирої відповіді через побоювання за власну безпеку”, — зазначають розвідники.