Про це повідомляє ГУР Міністерства оборони України.

Громадянам надходять дзвінки з телефонного номера 74994263534. Людям пропонують відповісти на низку запитань.

Основні питання:

  • як ви оцінюєте обставини у вашому регіоні?
  • як ви оцінюєте обставини в місті ХЕРСОН?
  • що потрібно зробити “місцевій владі” для покращення умов життя?
  • як ви ставитесь до спеціальної військової операції в Україні?
  • як ви ставитесь до Володимира Путіна?
  • як ви ставитесь до російської армії?
  • на вашу думку, чи потрібно Херсону входити до складу РФ, чи йти шляхом Л/ДНР, чи увійти в склад “республіки Крим”?
  • чи є родичі в Україні та Росії?
  • що варто зробити українській владі: забути про регіон, дати йому спокій, списати борги?
  • що варто зробити РФ для регіону: покращити освіту, пенсії, дороги тощо?

“Результати” псевдоопитування, ймовірно, видадуть як демонстрацію лояльності місцевого населення до РФ. Адже жодного контролю щодо “чистоти” результатів такого “дослідження” немає і бути не може.

“Більшість жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини відмовляються відповідати на запитання окупантів. Ті ж, хто під тиском погоджується, не можуть дати щирої відповіді через побоювання за власну безпеку”, — зазначають розвідники.