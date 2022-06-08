Про це повідомляє ГУР Міністерства оборони України.
Громадянам надходять дзвінки з телефонного номера 74994263534. Людям пропонують відповісти на низку запитань.
Основні питання:
- як ви оцінюєте обставини у вашому регіоні?
- як ви оцінюєте обставини в місті ХЕРСОН?
- що потрібно зробити “місцевій владі” для покращення умов життя?
- як ви ставитесь до спеціальної військової операції в Україні?
- як ви ставитесь до Володимира Путіна?
- як ви ставитесь до російської армії?
- на вашу думку, чи потрібно Херсону входити до складу РФ, чи йти шляхом Л/ДНР, чи увійти в склад “республіки Крим”?
- чи є родичі в Україні та Росії?
- що варто зробити українській владі: забути про регіон, дати йому спокій, списати борги?
- що варто зробити РФ для регіону: покращити освіту, пенсії, дороги тощо?
“Результати” псевдоопитування, ймовірно, видадуть як демонстрацію лояльності місцевого населення до РФ. Адже жодного контролю щодо “чистоти” результатів такого “дослідження” немає і бути не може.
“Більшість жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини відмовляються відповідати на запитання окупантів. Ті ж, хто під тиском погоджується, не можуть дати щирої відповіді через побоювання за власну безпеку”, — зазначають розвідники.
- Оксана Глєбушкіна – корінна жителька Херсона, яка від початку війни 62 дні пробула в окупації, а 2 травня виїхала з міста разом з мамою, донькою, колегою та її донькою. Виїхала після того, як 30 квітня зник зв’язок – і це дуже допомогло, оскільки через це окупанти, блокпости яких стояли уздовж траси у бік Берислава-Кривого Рогу, ні разу не перевірили телефон, хоча зазвичай роблять це дуже уважно. Також вона вважає удачею те, що її авто жодного разу не потрапило під обстріл, як це бувало з багатьма.
- Також американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що Херсонська область є надзвичайно важливою територією, яка буде визначати подальшу долю повномасштабної російсько-української війни. Українське командування розуміє це, тому здійснює успішний контрнаступ на Херсонщині, поки президент РФ кинув всі сили на захоплення Донецької та Луганської областей.
- Водночас 30 травня українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг та телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області. Відповідно до отриманої від компаній інформації відбулося втручання представників окупаційного режиму в роботу обладнання – відключення живлення обладнання та від’єднання кабелів.