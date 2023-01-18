Триває триста двадцять дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупаційні війська не припиняють мародерства на тимчасово захоплених територіях. Відтак, у декількох населених пунктах Херсонської області російські армійці обшукують порожні помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку й меблі.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби російські війська завдали 22 авіаційних ударів та здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається високою на всій території України.

Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

Крім того, ворог намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому напрямку проводив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках ворог обороняється.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація – без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь. Відпрацьовуються практичні завдання із взаємодії повітряного та сухопутного компонентів в наступальних операціях. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Рівне і Новодмитрівка Сумської області та Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині;

, , та напрямках ситуація – без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають спільні навчання повітряно-космічних сил Російської Федерації та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь. Відпрацьовуються практичні завдання із взаємодії повітряного та сухопутного компонентів в наступальних операціях. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Рівне і Новодмитрівка Сумської області та Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині; На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині;

напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині; На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Дружелюбівка на Харківщині та Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області;

напрямку під вогневе ураження потрапили Дружелюбівка на Харківщині та Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області; На Бахмутському напрямку під вогневий вплив потрапили райони 13 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба Донецької області;

напрямку під вогневий вплив потрапили райони 13 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба Донецької області; На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку і Новомихайлівку на Донеччині;

напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку і Новомихайлівку на Донеччині; На Новопавлівському напрямку під вогонь ворога потрапили Велика Новосілка, Золота Нива та Вугледар Донецької області;

напрямку під вогонь ворога потрапили Велика Новосілка, Золота Нива та Вугледар Донецької області; На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Оріхів, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області;

напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Оріхів, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області; На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Берегове, Веселе, Федорівка, Львове та Херсон. Вкотре постраждали мирні жителі.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА “Мерлін-ВР”.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, район зосередження живої сили окупантів та станцію радіоелектронної боротьби.