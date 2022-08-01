На Херсонщині росіяни розстріляли евакуаційний автобус

Про це повідомив голова Криворізької ВЦА Олександр Вілкул.
З тимчасово окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних.
У районі селища Довгове з ПТУР росіяни розстріляли автобус, двоє цивільних загинуло, п’ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – усі цивільні.
Вілкул зазначив, що двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Усі врятовані перебувають у лікарні у Кривому Розі, їм надається медична допомога.
Раніше у Кривому Розі оголосили про пошук колаборантів та коригувальників вогню російсько-окупаційних військ. Якщо інформація підтвердиться на її джерело очікуватиме винагорода від 10 до 50 тисяч гривень.
- Нагадаємо, 1 серпня близько 7 ранку ворог обстріляв Салтівський район міста Харків. Поранення отримали двоє чоловіків, 30 та 72 років. Останній помер у лікарні.
- Російські війська відновили локальні наземні атаки на північний захід і південний захід від Ізюма (Харківська область) і, можливо, створюють умови для наступальних операцій далі на захід у Харківській області або в напрямку міста Харкова.
- Триває сто п’ятдесят девʼята доба протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Неподалік Мазанівки Силами оборони викрито і знешкоджено розвідувальну групу противника.