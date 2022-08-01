На Херсонщині росіяни розстріляли евакуаційний автобус

1 серпня російські війська скоїли ще один воєнний злочин. У Херсонській області окупанти розстріляли евакуаційний мікроавтобус.

Про це повідомив голова Криворізької ВЦА Олександр Вілкул.

З тимчасово окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних.

У районі селища Довгове з ПТУР росіяни розстріляли автобус, двоє цивільних загинуло, п’ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – усі цивільні.

Вілкул зазначив, що двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Усі врятовані перебувають у лікарні у Кривому Розі, їм надається медична допомога.

Раніше у Кривому Розі оголосили про пошук колаборантів та коригувальників вогню російсько-окупаційних військ. Якщо інформація підтвердиться на її джерело очікуватиме винагорода від 10 до 50 тисяч гривень.