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На Херсонщині росіяни розстріляли евакуаційний автобус

1 серпня російські війська скоїли ще один воєнний злочин. У Херсонській області окупанти розстріляли евакуаційний мікроавтобус.

Понеділок, 1 серпня 2022, 22:59
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Про це повідомив голова Криворізької ВЦА Олександр Вілкул.

З тимчасово окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних.

У районі селища Довгове з ПТУР росіяни розстріляли автобус, двоє цивільних загинуло, п’ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – усі цивільні.

Вілкул зазначив, що двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Усі врятовані перебувають у лікарні у Кривому Розі, їм надається медична допомога.

Раніше у Кривому Розі оголосили про пошук колаборантів та коригувальників вогню російсько-окупаційних військ. Якщо інформація підтвердиться на її джерело очікуватиме винагорода від 10 до 50 тисяч гривень.

Теги: воєнний злочин, евакуаційний автобус, розстріл автобуса, Херсонщина, Вилкул

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