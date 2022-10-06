Британські розвідки заявили, що росіянам бракує солдатів для оборони захопленої ними Херсонської області. Наразі перед командуванням стоїть питання: відвести свої сили через Дніпро, укріпивши позиції на решті територій або залишитися, обороняючись.

Про це йдеться у розвідувальному звіті міноборони Великої Британії у Twitter.

Українські захисники посунули лінію фронту на Півдні на 20 кілометрів, завдяки просуванню вздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра, втім, за даними британської розвідки, вони поки що не становлять загрози основним оборонним позиціям окупантів: “Російське командування, ймовірно, розглядає зростальну загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем” — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що пошкоджена річкова переправа через Дніпро в цьому районі залишається для них одним з небагатьох доступних шляхів для поповнення сил росіян.

“Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил через Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш стійкою; але політичним імперативом буде залишатися й оборонятися”, — додали розвідники.

РФ залучила до оборони Херсона більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу.