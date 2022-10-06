Про це йдеться у розвідувальному звіті міноборони Великої Британії у Twitter.
Українські захисники посунули лінію фронту на Півдні на 20 кілометрів, завдяки просуванню вздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра, втім, за даними британської розвідки, вони поки що не становлять загрози основним оборонним позиціям окупантів: “Російське командування, ймовірно, розглядає зростальну загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем” — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що пошкоджена річкова переправа через Дніпро в цьому районі залишається для них одним з небагатьох доступних шляхів для поповнення сил росіян.
“Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил через Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш стійкою; але політичним імперативом буде залишатися й оборонятися”, — додали розвідники.
РФ залучила до оборони Херсона більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу.
“У такий спосіб, Росія наразі має мало додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі”, — вважають в британському оборонному відомстві.
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