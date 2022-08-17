Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За його словами, Світлану Коротун окупанти викрали напередодні. 16 серпня, близько 11 години.

Очільницю Верхньорогачицької ОТГ викрали з її власного будинку, у який увірвались загарбники.

Соболевський додав, що окупанти вивезли Світлану Коротун у невідомому напрямку, однак скоріш за все – до Каховки.

Він також наголосив, що раніше голова Верхньорогачицької ОТГ відмовилась співпрацювати з російськими окупантами.