На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційна адміністрація проводить “флешмоб”, в межах якого всі колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства.

Про це інформує пресслужба Центру національного спротиву.

Як пояснили в ЦНС, в Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам. Мета такої акції “згуртувати” колаборантів в очікування можливого контрнаступу.

Так, фактично окупаційна влада намагається “помаркувати” зрадників. Водночас відео мають й пропагандистську мету, адже покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення.

Додамо, що російський президент Володимир Путін затвердив так званий “порядок проживання в РФ” для українців на тимчасово окупованих територіях, що передбачає депортацію мешканців, котрі до 1 липня 2024 року відмовлятимуться приймати російське громадянство.

Водночас колаборант та призначений російськими окупантами так званим “головою Криму” Сергій Аксьонов пропонує позбавляти громадянства людей, які не встають, коли звучить російській гімн, наголошуючи на важливості відродження “СМЕРШу”.