Про це інформує пресслужба Центру національного спротиву.
Як пояснили в ЦНС, в Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам. Мета такої акції “згуртувати” колаборантів в очікування можливого контрнаступу.
Так, фактично окупаційна влада намагається “помаркувати” зрадників. Водночас відео мають й пропагандистську мету, адже покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення.
Додамо, що російський президент Володимир Путін затвердив так званий “порядок проживання в РФ” для українців на тимчасово окупованих територіях, що передбачає депортацію мешканців, котрі до 1 липня 2024 року відмовлятимуться приймати російське громадянство.
Водночас колаборант та призначений російськими окупантами так званим “головою Криму” Сергій Аксьонов пропонує позбавляти громадянства людей, які не встають, коли звучить російській гімн, наголошуючи на важливості відродження “СМЕРШу”.
- Сьогодні, 28 квітня, президент Росії Володимир Путін підписав низку нових законів. Зокрема, ті, що передбачають довічне ув’язнення за держзраду, а також позбавлення набутого громадянства за “фейки”.
- Під час навчань білоруські військові працювали із тактичними ядерними боєголовками для ракет малої дальності “Іскандер”, що “підштовхнуло” президента Росії Володимира Путіна до посилення погроз щодо розміщення ядерної зброї на території країни-союзника.
- Участь президента РФ Володимира Путіна в майбутньому саміті ринків, що розвиваються, у Йоганнесбурзі вже стала величезним головним болем для його колеги, президента ПАР Сиріла Рамафоси – після того, як Міжнародний кримінальний суд висунув російському президенту звинувачення у воєнних злочинах.