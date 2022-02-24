Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ у Facebook.
Повідомляється, що активні бойові дії тривають у районі населених пунктів Копані та Іваново.
У районі Скадовська російська армія обстрілює прикордонну комендатуру швидкого реагування з гвинтокрилів.
Наразі відомо про трьох загиблих прикордонників. Також є поранені. Попри втрати, прикордонники ведуть бій з окупантами.
- Нагадаємо, о 5 ранку 24 лютого Російська Федерація оголосила Україні війну.
- Також за інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, українські військові відбили місто Щастя від осійської атаки. Ворог зазнав значних втрат.
- Окрім цього, за даними Державної прикордонної служби України, у декількох населених пунктах Луганської області з’явились колони російських танків.