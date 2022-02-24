За інформацією Державної прикордонної служби України, наразі на Херсонщині триває обстріл українських прикордонників.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПСУ у Facebook.

Повідомляється, що активні бойові дії тривають у районі населених пунктів Копані та Іваново.

У районі Скадовська російська армія обстрілює прикордонну комендатуру швидкого реагування з гвинтокрилів.

Наразі відомо про трьох загиблих прикордонників. Також є поранені. Попри втрати, прикордонники ведуть бій з окупантами.