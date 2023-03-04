У Херсонській області розпочалась реконструкція зруйнованого залізобетонного мосту на трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.

Відтак, це перша капітальна відбудова транспортної інфраструктури в Херсонській області. У відомстві зазначили, що з моменту звільнення правобережжя області дорога стала основною для доставлення продуктів, медикаментів, речей першої необхідності.

Після розмінування дорожники розчистили трасу М-14 та звели тимчасові переправи. Але вони не витримують автомобільного трафіку, що зростає.

Замість демонтованих уламків підірваної штучної споруди, буде міст на опорах з гофрованої сталі, зараз вже змонтовані три гофровані сталеві труби.

За даними Мінінфраструктури, це швидка та надійна методика будівництва, яка широко застосовується в Україні.

Крім того, передбачений проїзд 4 смугами руху, що забезпечить швидкий проїзд трасою та спростить пересування цивільного населення.