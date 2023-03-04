Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.
Відтак, це перша капітальна відбудова транспортної інфраструктури в Херсонській області. У відомстві зазначили, що з моменту звільнення правобережжя області дорога стала основною для доставлення продуктів, медикаментів, речей першої необхідності.
Після розмінування дорожники розчистили трасу М-14 та звели тимчасові переправи. Але вони не витримують автомобільного трафіку, що зростає.
Замість демонтованих уламків підірваної штучної споруди, буде міст на опорах з гофрованої сталі, зараз вже змонтовані три гофровані сталеві труби.
За даними Мінінфраструктури, це швидка та надійна методика будівництва, яка широко застосовується в Україні.
Крім того, передбачений проїзд 4 смугами руху, що забезпечить швидкий проїзд трасою та спростить пересування цивільного населення.
- Франція подарувала Україні конструкції для трьох мостових переправ, які встановлять у Чернігівській області замість мостів, зруйнованих під час активних бойових дій.
- 23 лютого Україна почала отримувати гуманітарні мости з нової партії, яку передала Чехія.
- В Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою від Норвезького управління державних доріг, відтак Україна отримала від Норвегії 10 мостів.