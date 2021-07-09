У Херсонській області судитимуть агронома за порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками, що призвело до загибелі понад 200 червонокнижних журавлів.

Про це поінформували в пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

Так, у березні цього року повідомлялося, що в заповіднику “Асканія Нова” в Херсонській області масово гинуть червонокнижні птахи (зокрема десятки сірих журавлів).

Тоді директор біосферного заповідника “Асканія-Нова” Віктор Гавриленко розповідав, що на території Каховського району виявили понад 130 загиблих червонокнижних птахів. Він пов’язував це з тим, що фермери розкидали отруту на полях, попри запроваджені обмежувальні заходи.

За даними слідства, у період з грудня 2020 року по січень 2021 року агроном одного з товариств “допустив порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками, ігноруючи та порушуючи вимоги застосування пестицидів”. Йдеться про боротьбу з гризунами на полях “шляхом механічного розкидання” пестицидів по поверхні землі поблизу території заповідника “Асканія Нова”.

Як наслідок, від поїдання птахами зерна пшениці, обробленого пестицидами, на території заповідника загинуло 218 сірих журавлів, що занесені до Червоної книги України.

Сума завданої державі матеріальної шкоди оцінюється в 3 мільйони 270 тисяч гривень.

“Каховською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно агронома ТОВ за фактом порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 247 КК України)”, – сказано в повідомленні прокуратури.

Тепер агроному загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 120 до 200 годин, або обмеження волі на строк до 2 років.