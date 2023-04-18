Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Фото: gp.gov.ua

Внаслідок підриву тракториста на протитанковій ворожій міні за процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Фото: gp.gov.ua

Як зазначається, чоловік отримав поранення та був госпіталізований до лікарні.

Фото: gp.gov.ua

Нині тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.

Додамо, що за оцінками розвідки Сполученого Королівства, для очищення України від мін, ймовірно, знадобиться щонайменше десять років.

Як пояснили в британській розвідці, в Україні продовжують надходити щоденні повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов’язані з мінами. Найбільш постраждалими вважаються регіони Херсонської та Харківської областей. Зокрема, території, які раніше були під окупацією Росії.

Наголошено, що з настанням весни та збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарських робіт, ризик інцидентів, пов’язаних з мінами, буде збільшуватися.