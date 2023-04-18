17 квітня близько 16:00 в полі між селами Трифонівка та Борозенське, що на Херсонщині, тракторист наїхав на російську протитанкову міну.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Внаслідок підриву тракториста на протитанковій ворожій міні за процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як зазначається, чоловік отримав поранення та був госпіталізований до лікарні.

Нині тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.

Додамо, що за оцінками розвідки Сполученого Королівства, для очищення України від мін, ймовірно, знадобиться щонайменше десять років.

Як пояснили в британській розвідці, в Україні продовжують надходити щоденні повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов’язані з мінами. Найбільш постраждалими вважаються регіони Херсонської та Харківської областей. Зокрема, території, які раніше були під окупацією Росії.

Наголошено, що з настанням весни та збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарських робіт, ризик інцидентів, пов’язаних з мінами, буде збільшуватися.