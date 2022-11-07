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На Херсонщині українські армійці збили ворожий штурмовик Су-25

Вранці 7 листопада українські зенітники "приземлили" штурмовик армії РФ – Су-25.

Понеділок, 7 листопада 2022, 22:18
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Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування “Південь” збито російський штурмовик Су-25.

Раніше у Генштабі зазначали, що авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 9 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-25.

Також стало відомо, що за 8 місяців повномасштабного вторгнення РФ втратила більше літаків, аніж за усі роки війни в Афганістані. За оцінкою розвідки Великої Британії, ця тенденція зберігатиметься.

3 листопада 2022 року Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія втратила в Україні авіації вдвічі більше, ніж у радянсько-афганській війні. Це становить 278 втрачених літаків в Україні проти 119 в Афганістані.

Як зазначили у розвідці Великої Британії, тривала відсутність переваги в повітрі Росії, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком здійснення безпосередньої повітряної підтримки в щільних зонах ППО.

У найближчих перспективах – протягом кількох найближчих місяців – ця тенденція, ймовірно, зберігатиметься. У розвідці наголошують, що, скоріш за все, втрати літаків Росії значно перевищують їхні можливості з виробництва нових. А час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність Росії відновити бойовий потенціал авіації.

ДовідкаСу-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об’єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі: гелікоптери й транспортні літаки.

Теги: втрати ворога, втрати росіян у техніці, російсько-українська війна, Су-25, українські армійці

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