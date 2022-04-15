Про це йдеться на сторінці ОК “Південь” у Facebook.
Повідомляється, що обмін відбувся поблизу селища Посад-Покровське на Херсонщині: чотирьох російських військових обміняли на п’ятьох українських військових.
У ОК “Південь” зауважили, що перемовини щодо обміну були складними, проте виявились успішними.
Також українські захисники повідомили, що протягом минулої доби на південних рубежах протистояння з російськими окупантами останні втратили 39 осіб та 4 одиниці техніки, зокрема броньовані машини та безпілотники.
Окрім цього, в ОК “Південь” повідомили, що російські армійці продовжують тероризувати мирних жителів Херсонщини. Окупанти займаються мародерством, знущаються з людей. Також обстрілюють селища артилерією, а потім розповідають, що обстріл здійснили ЗСУ.
- Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що близько 1700 солдатів і цивільних знаходяться в російському полоні, 500 із них — жінки.