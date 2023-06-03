Джерело: Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, 2 червня 2023 року близько 20:30 у селі Загорянівка Білозерської громади на дитячому майданчику здетонував вибуховий предмет, залишений окупантами.

Внаслідок цього травми отримали двоє малолітніх хлопчиків. Їх госпіталізовано до лікарні.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зазначимо, що станом на 3 червня 484 дитини загинуло та понад 998 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 482 дитини постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 283, Київській – 128, Херсонській – 105, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 74, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

Крім того, 2 червня внаслідок обстрілу окупантами смт Ківшарівка Харківської області поранено 3-річного хлопчика.

Також 2 червня між с. Лютівка та с. Леміщене Харківської області автомобіль з родиною наїхав на вибуховий пристрій та підірвався. Дві дівчинки 12 і 15 років та 12-річний хлопчик, які були в авто, отримали поранення.