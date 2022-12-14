Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

За його словами, ворожі снаряди влучили в житлові будинки. Внаслідок російських атак загинула дитина. Лікарі протягом години намагалися реанімувати хлопчика, проте отримані поранення виявилися несумісні з життям, 8-річний хлопчик загинув.

Крім того, ще одну жінку обстріли окупантів застали дорогою додому. Від отриманих поранень вона загинула на місці, ще двоє осіб отримали поранення середнього та тяжкого ступеня важкості. Нині лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Зазначимо, що протягом вівторка, 13 грудня, російські армійці 42 рази обстріляли населені пункти звільненої частини Херсонщини. Унаслідок злочинних дій росіян загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Окупанти обстрілювали регіон з артилерії, РСЗВ, танків, а також мінометів. Загалом було зафіксовано 42 обстріли. Під ворожим вогнем, зокрема, опинилися житлові квартали Херсона. Окупанти поцілили у яхт-клуб, училище, спортивний заклад, приватні і багатоквартирні будинки.