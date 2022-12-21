Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

“30 листопада в селі Правдине (Херсонська область) виявлено масове поховання жертв російської окупації: 7 мирних жителів, зокрема – дівчина-підліток”, – зазначив Олексій Резніков.

Він також додав, що росіяни знехтували четвертою Женевською конвенцією, яка забороняє насильство над цивільним населенням. “Вони просто вбивають”, – наголосив міністр оборони.

Крім того, він зауважив, що на деокупованих територіях Харківської області вже виявлено більш як 500 тіл цивільних, включаючи дітей. Пошукові роботи досі тривають.