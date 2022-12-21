Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
“30 листопада в селі Правдине (Херсонська область) виявлено масове поховання жертв російської окупації: 7 мирних жителів, зокрема – дівчина-підліток”, – зазначив Олексій Резніков.
Він також додав, що росіяни знехтували четвертою Женевською конвенцією, яка забороняє насильство над цивільним населенням. “Вони просто вбивають”, – наголосив міністр оборони.
On November 30, in the village of Pravdyne (Kherson region),a mass burial of victims of the rus occupation was discovered: 7 civilians,including a teenage girl. They disregarded the 4th Geneva Convention which prohibits violence to civilians. They just kill. #tribunal4russia
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— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 21, 2022
Крім того, він зауважив, що на деокупованих територіях Харківської області вже виявлено більш як 500 тіл цивільних, включаючи дітей. Пошукові роботи досі тривають.
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