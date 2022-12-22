На подвір’ї приватного будинку у селі Правдино Херсонської області виявлено поховання з останками шістьох осіб зі слідами тортур.

Про це інформує пресслужба МВС з посиланням на слова першого заступника міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна.

Євгеній Єнін розповів, що у селі Правдино Херсонського району виявлено поховання на подвір’ї приватного будинку, де знайдено останки шістьох осіб зі слідами тортур, вогнепальними пораненнями тощо. Відтак, виявлені тіла ексгумовані й направлені на проведення судмедекспертизи.

За його словами, ще 36 могил знайдено на кладовищі в поселенні геологів в Херсоні. Там масове поховання, де є й тіла військовослужбовців Збройних сил, зокрема, й ТрО. Загалом за період окупації до моргів поступило близько 700 тіл, з яких приблизно 100 – з тілесними ушкодженнями, отриманими унаслідок військових дій, особи 12 із них до цього часу не встановлено.

Крім того, за інформацією заступника міністра внутрішніх справ України, зараз ведеться робота для оперативного збору зразків ДНК родичів для встановлення осіб загиблих. Однак нерідко виникають ускладнення, оскільки рідні багатьох із загиблих перебувають за кордоном або з ними відсутній зв’язок.

Зокрема, Євгеній Єнін наголосив, що з перших днів широкомасштабної війни РФ проти України російські окупанти ігнорували норми міжнародного гуманітарного права: йдеться як про захоплення в заручники рятувальників, які не мають зброї і не чинять жодного військового опору, так і про жорстокість щодо цивільного населення, яку російські військові неодноразово демонстрували через соцмережі.

Також він розповів про результати ексгумації тіл у місті Ізюмі на Харківщині. За його словами, з місць поховань вилучено понад 450 тіл загиблих – це близько 200 тіл чоловіків, дещо більше тіл жінок, понад 20 тіл військових, семеро дітей і останки 12 осіб, стать, вік і особистість яких не можливо визначити. Попередньо встановлено, що серед цих осіб є ті, хто загинув від насильницької смерті: вогнепальних поранень, вибухових травм.

Ознаки катувань було виявлено щонайменше у 40 осіб. Поліція провела огляди 450 трупів, призначено таку ж кількість судово-медичних експертиз для встановлення причин смерті, наявності тілесних ушкоджень, а також особливих ознак, що можуть бути використані як додатковий фактор при ідентифікації тіл. Відібрано біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичної експертизи ДНК у понад 200 осіб. І призначено 456 судово-молекулярних генетичних експертиз за біологічними зразками.