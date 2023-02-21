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На Херсонщині взяли під варту колаборанта, котрий допоміг військовим РФ уникнути оточення

На Херсонщині повідомили про підозру та взяли під варту 48-річного мешканця Калинівської селищної громади, Бериславського району. Під час тимчасової окупації він перейшов на бік ворога, активно співпрацював із російськими військовослужбовцями.

Середа, 22 лютого 2023, 00:50
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Про це повідомляє пресслужба МВС.

Джерело: МВС

Підозрюваний повідомляв росіянам про громадян, які були учасниками самооборони, мали зброю та могли протидіяти ворогу, а також брав участь у незаконних обшуках.

У травні він здав російським військовим та бойовикам так званої “ДНР” місцевого мешканця, син котрого був членом місцевої самооборони. Росіяни утримували чоловіка у підвалі,  били та катували електрошокером. Вони змушували зізнатися у співпраці зі Збройними силами України та вимагали гроші.

Також колаборант допоміг військам РФ не потрапити в оточення та уникнути полону — він вивів екіпаж російського БТР, який вийшов із ладу, з села Калинівське Херсонської області у напрямку Каховської ГЕС, оминаючи позиції українських захисників.

Під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили три бойові гранати та боєприпаси.

Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Теги: взяття під варту, Колаборанти, МВС, підозра, покарання, Херсонщина

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