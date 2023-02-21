На Херсонщині взяли під варту колаборанта, котрий допоміг військовим РФ уникнути оточення

Про це повідомляє пресслужба МВС.
Підозрюваний повідомляв росіянам про громадян, які були учасниками самооборони, мали зброю та могли протидіяти ворогу, а також брав участь у незаконних обшуках.
У травні він здав російським військовим та бойовикам так званої “ДНР” місцевого мешканця, син котрого був членом місцевої самооборони. Росіяни утримували чоловіка у підвалі, били та катували електрошокером. Вони змушували зізнатися у співпраці зі Збройними силами України та вимагали гроші.
Також колаборант допоміг військам РФ не потрапити в оточення та уникнути полону — він вивів екіпаж російського БТР, який вийшов із ладу, з села Калинівське Херсонської області у напрямку Каховської ГЕС, оминаючи позиції українських захисників.
Під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили три бойові гранати та боєприпаси.
Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.
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