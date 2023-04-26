У межах безпекових заходів місцева влада Херсонщини ввела заборону на вихід і перебування суден та інших плавзасобів на водних об’єктах області.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Як повідомляється, рішення було ухвалено з метою мінімізації ризиків диверсій і терористичних загроз у внутрішніх водах України. Заборона поширюється на всі види плавзасобів, за винятком суден Сил оборони України та фахівців, які здійснюють охорону водних біоресурсів.

У Херсонській обласній військовій адміністрації відзначили, що обмеження діятиме до скасування воєнного стану або окремого розпорядження.

Додамо, що протягом минулої доби, 25 квітня, росіяни здійснили 75 обстрілів Херсонської області, випустивши 389 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району.

Так, через агресію окупантів одна людина в області дістала поранення.

Варто зазначити, що на тимчасово захопленій території Херсонській області російські окупанти продовжують мінувати місцевість. Зокрема мінувань зазнають і акваторії річок Конка та Дніпро. Є випадки підривів місцевих жителів на ворожих мінах при спробі вийти на воду.