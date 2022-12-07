Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Він додав, що ще четверо поліціянтів – поранені, лікарі борються за їхні життя.
Михайло Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. Ефективний управлінець, вольовий та сміливий поліцейський, який завжди слідував Присязі, наголосив Клименко.
Ігор Мельник, Сергій Ненада та Вадим Періжок – віддані поліціянти, вірні своїм родинам, службі та Україні.
Клименко зазначив, що колеги виконували свій обов’язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонщини.
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