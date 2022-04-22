Виконуючи завдання на Херсонщині, 20 квітня загинув в бою з ЗС РФ майстер спорту України міжнародного класу з кульової стрільби Іван Бідняк.

Про це повідомляє відділення НОК у Львівській області.

Бідняк народився у Дніпропетровській області та був вихованцем відділення кульової стрільби Львівського державного училища фізичної культури. Закінчивши навчання у 2003 році, вступив до складу збірної України, де виступав на чемпіонатах світу і Європи.

2012 року на ювілейному 50-му чемпіонаті світу з кульової стрільби у вправі ПП-3 зайняв 7 місце та завоював Україні першу ліцензію на Олімпійські ігри-2012. У 2013 році на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї здобув срібну нагороду – з дистанції 25 метрів. У командному турнірі разом з Романом Бондаруком та Олександром Петрівим завоював бронзову нагороду.

З початку повномасштабного вторгнення він повернувся з роботи в Європі додому і вступив до лав ЗСУ. 20 квітня був смертельно поранений ворожою кулею.