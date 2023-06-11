На Херсонщині запровадили обмеження щодо користування водою з Дніпра

Джерело: пресслужба Штабу ліквідації наслідків підриву Каховської гідроелектростанції з посиланням на заяву голови Херсонської міської військової адміністрації Олександра Прокудіна.
Як повідомляється, обмеження на користування водою запровадили у суботу, 10 червня.
Відзначається, що через підтоплення великої кількості домогосподарств, каналізаційних споруд та територій води мають високий ступінь забруднення.
“На території Херсонської МТГ діє заборона купання, водопою тварин, забору води, вилову риби в акваторії Дніпра та акваторії інших водойм, місцях затоплення (підтоплення) населених пунктів Херсонської МТГ”, – попередив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Нагадаємо, протягом дня рівень підтоплення на Херсонщині зменшився на 27 см після вибуху Каховської ГЕС, а площа затоплених територій уже скоротилася на половину.
“У порівнянні з ранком середній рівень підтоплення зменшився на 27 см і зараз становить 4,45 метра. Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львового та Ольгівки Бериславського району. Досі підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі. Під водою 3784 житлові будинки”, – розповів Олександр Прокудін.
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