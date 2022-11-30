У Херсонській області співробітники Служби безпеки України викрили двох зрадників, які співпрацювали з російськими окупантами й викрадали українців до катівень.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Під час захоплення міста колаборанти добровільно вступили до створеного російськими окупантами “Главного управления МВД Херсонской области”.

Після співбесіди з представниками ФСБ РФ, одного зі зловмисників призначили слідчим і дали йому завдання – брати участь у придушенні руху опору на окупованій частині регіону.

Відтак, до потерпілих застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Через терор і репресії російські загарбники намагалися поширювати кремлівський режим на тимчасово захопленій території півдня України.

Ще одного колаборанта призначили “патрульним поліції” у складі окупаційного органу. Перебуваючи на цій посаді, зрадник брав участь у переслідуванні й незаконних затриманнях українських громадян.

Після деокупації Херсону колаборанти намагалися переховуватись на території міста. Проте правоохоронці встановили їх місце знаходження й затримали зловмисників.

Зрадникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Крім того, нещодавно також у Херсонській області було затримано колаборантку, яка допомагала росіянам під час окупації. Вона намагалася втекти з України, але СБУ викрила її.

Жінка передавала ворогу переліки учасників АТО та інших громадян, які могли чинити спротив російським військовим. Окупанти, своєю чергою, використовували отриману інформацію для проведення “облав” на помешкання містян. Також вони займалися викраденням людей та вимагали з них “зізнання” у сфабрикованих справах. Жертвам погрожували тортурами й вбивством.

Також колаборантка допомагала росіянам орієнтуватися на місцевості. Вона підказувала найкоротші шляхи до інших населених пунктів району для їх подальшого захоплення.