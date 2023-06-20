Джерело: Aljazeera
Речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив, що нині люди почали повертатися до своїх домівок.
Течією винесло досить багато вибухонебезпечних предметів. Тому необхідно бути дуже уважними, оскільки такі предмети можуть бути в мулі.
- Вранці 20 червня російські окупаційні війська відкрили вогонь по Херсону. Загинула одна особа.
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