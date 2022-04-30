Наразі у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах відсутній мобільний зв'язок та інтернет.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Один з провідних фахівців мобільного оператора Vodafone у Херсоні розповів, що це на жаль не аварія.

Водночас у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України йдеться, що російські війська готуються вийти на адміністративні кордони Херсонської області.