Про це повідомляє “Суспільне”.
Один з провідних фахівців мобільного оператора Vodafone у Херсоні розповів, що це на жаль не аварія.
Водночас у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України йдеться, що російські війська готуються вийти на адміністративні кордони Херсонської області.
- Нагадаємо, як заявив представник окупаційної влади тимчасово зайнятого Херсона, вже з 1 травня місто перейде на російську валюту.
- Так званий “заступник голови” військово-цивільної адміністрації Херсона Кирило Стрємоусов повідомив, що у місті не будуть проводити “референдум” щодо утворення “ХНР”.
- 27 квітня в окупованому Херсоні російські військові розігнали мирний мітинг, який вийшов під гаслом “Херсон – це Україна”.