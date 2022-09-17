Внаслідок ефективних дій українських Сил Оборони, на складі №2 ТОВ "Алкоресурс" на території Херсонського бавовняного комбінату, де розміщувався особовий склад та техніка окупантів, зафіксовано 4 потужних вибухи.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

Наразі відомо про загибель близько 180 росіян, яких трьома рефрижераторами вивозили за межі міста. Ще декілька десятків доставлено до медичних закладів Херсону в критичному стані.

Також відомо про наслідки ударів українських Сил Оборони на місцях розташування окупантів в Запорізькій області.

В районі населених пунктів Кам’янка, Гуляйполе, Пологи та Кінські Роздори — до 80 поранених та знищено до 5 одиниць військової техніки, а в районі Василівки — до 15 загиблих так званих “кадирівців”, які нещодавно прибули з метою проведення “фільтрації”.

Також у Херсоні в різних районах міста чутно стрілянину, повідомляють кореспонденти “Суспільного”.