Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

Наразі відомо про загибель близько 180 росіян, яких трьома рефрижераторами вивозили за межі міста. Ще декілька десятків доставлено до медичних закладів Херсону в критичному стані.

Також відомо про наслідки ударів українських Сил Оборони на місцях розташування окупантів в Запорізькій області.

В районі населених пунктів Кам’янка, Гуляйполе, Пологи та Кінські Роздори — до 80 поранених та знищено до 5 одиниць військової техніки, а в районі Василівки — до 15 загиблих так званих “кадирівців”, які нещодавно прибули з метою проведення “фільтрації”.

Також у Херсоні в різних районах міста чутно стрілянину, повідомляють кореспонденти “Суспільного”.