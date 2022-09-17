Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.
Наразі відомо про загибель близько 180 росіян, яких трьома рефрижераторами вивозили за межі міста. Ще декілька десятків доставлено до медичних закладів Херсону в критичному стані.
Також відомо про наслідки ударів українських Сил Оборони на місцях розташування окупантів в Запорізькій області.
В районі населених пунктів Кам’янка, Гуляйполе, Пологи та Кінські Роздори — до 80 поранених та знищено до 5 одиниць військової техніки, а в районі Василівки — до 15 загиблих так званих “кадирівців”, які нещодавно прибули з метою проведення “фільтрації”.
Також у Херсоні в різних районах міста чутно стрілянину, повідомляють кореспонденти “Суспільного”.
- Після деокупації Киселівки, що розташована за 25 км від Херсона, єдиним населеним пунктом, що відділяє українську армію від південного міста є Чорнобаївка.
- За словами американських посадовців, стратегія стрімких військових здобутків України в останні дні почала формуватися ще декілька місяців тому під час серії інтенсивних розмов між українськими та американськими офіційними особами щодо подальших дій у війні проти РФ.
- Україна завчасно повідомила своїх західних союзників, що готує контрнаступ одразу на двох напрямках. Однак навіть знаючи про плани ЗСУ, Захід був здивований швидкими успіхами українських військових на північному напрямку. За даними ЗМІ, навіть у Пентагоні не очікували, що наступ ЗСУ буде таким стрімким.