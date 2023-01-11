Триває триста двадцять друга доба російського широкомасштабного вторгнення. У Херсонській області противник не припиняє тероризувати жителів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка та Херсон.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав двох ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі. Загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області, проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку. Намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої тривають. Також, безрезультатні наступальні дії російські окупанти ведуть на Авдіївському напрямку.

На Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському – обороняється;

та напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському – обороняється; На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках – без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує агресію Російської Федерації, надаючи свою інфраструктуру для відновлення боєздатності підрозділів противника. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Разом з тим, російські окупанти не припиняють обстрілів позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення;

, , та напрямках – без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує агресію Російської Федерації, надаючи свою інфраструктуру для відновлення боєздатності підрозділів противника. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Разом з тим, російські окупанти не припиняють обстрілів позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення; На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині;

та напрямках вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині; На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області і Стельмахівка на Луганщині;

напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області і Стельмахівка на Луганщині; На Лиманському напрямку обстріляно Терни на Харківщині, а також Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області;

напрямку обстріляно Терни на Харківщині, а також Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області; На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора та Дружба на Донеччині;

напрямку від вогню окупантів постраждали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора та Дружба на Донеччині; На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області;

напрямку під вогневий вплив потрапили Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області; На Новопавлівському напрямку обстріли зафіксовано у Вугледарі та Великій Новосілці на Донеччині;

напрямку обстріли зафіксовано у Вугледарі та Великій Новосілці на Донеччині; На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільне Поле Донецької області та Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі;

напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільне Поле Донецької області та Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі; На Херсонському напрямку противник не припиняє тероризувати жителів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка та Херсон.

У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські загарбники посилюють режимні заходи, перевіряють місцеве населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам.

Крім того, посилюється тенденція переповнення медичних закладів у тимчасово окупованих населених пунктах пораненими російськими окупантами. Так, станом на 9 січня, тільки у місцевій лікарні Марківки Луганської області додатково розгорнуто 100 ліжко-місць.

За наявною інформацією, прикордонна служба ФСБ Російської Федерації з 9 січня цього року ввела в дію наказ про забезпечення обмежень щодо виїзду за кордон громадян, придатних до військової служби.

Українська авіація протягом доби завдала тринадцять ударів по районах зосередження окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Зокрема, українські захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛа, тип яких уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів.