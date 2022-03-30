Вночі, 30 березня, російські війська завдали авіаударів по трьох промислових об'єктах на Хмельниччині. На місцях вже працюють рятувальники, а пожежі локалізовано.

Про це сповістив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється. Окрім того, ворог попередньо вдарив ракетою по військовому об’єкту у місті Старокостянтинів на Хмельниччині. Втім, завдяки роботі наших пілотів одного ракетного удару вдалося уникнути.

Так, одну з крилатих ракет росіян, яка була спрямована на об’єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито успішно збито ракетою класу “повітря-повітря” з українського винищувача.