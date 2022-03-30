Про це сповістив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється. Окрім того, ворог попередньо вдарив ракетою по військовому об’єкту у місті Старокостянтинів на Хмельниччині. Втім, завдяки роботі наших пілотів одного ракетного удару вдалося уникнути.
Так, одну з крилатих ракет росіян, яка була спрямована на об’єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито успішно збито ракетою класу “повітря-повітря” з українського винищувача.
- Нагадаємо, під безперервними обстрілами через російських солдатів у Чернігові в ультрамарафонця Максима Уса загинув син. Його дружина отримала сильне поранення ноги.
- Вранці, 30 березня, російські солдати з важкого озброєння відкрили вогонь по житловим кварталам одного з районів Лисичанська, що на Луганщині. Є загиблі, проте їхня кількість поки невідома.