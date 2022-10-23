Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Наразі по всій країні 70 ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів. Сотні співробітників “Укренерго” працюють 24/7, для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в усіх постраждалих регіонах.

У компанії висловили вдячність усім українцям, які свідомо зменшують споживання електроенергії, особливо в пікові години – з 6:00 о 11:00 і з 17:00 до 23:00. Та нагадали, що енергетикам зараз особливо потрібна підтримка, щоб мати час для відновлення роботи пошкоджених росіянами енергооб’єктів. І закликали ощадливо ставитися до споживання електроенергії впродовж всього дня.

В “Укренерго” пояснили, що сьогодні, аби уникнути перевантаження мереж, з 12-ї дня Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” був змушений віддати команду на обмеження споживачів Києва, Київської області, Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини.

У пресслужбі вкотре закликали не вмикати одночасно в мережу кілька потужних електроприладів, а користування пральними машинами, бойлерами, кондиціонерами та обігрівачами перенести за можливості на ніч.

“Зменшуючи споживання електроенергії ви робите такий же внесок в нашу Перемогу, як і допомагаючи донатами ЗСУ. Таким чином ви разом з нами рятуєте енергосистему України”, – йдеться у повідомленні.