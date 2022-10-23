Після масованого ракетного удару російського агресора 22 жовтня на Хмельниччині повністю відновили енергопостачання. Також тривають роботи для відновлення енергопостачання Рівненщини, Черкащини та на Волині.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Наразі по всій країні 70 ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів. Сотні співробітників “Укренерго” працюють 24/7, для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в усіх постраждалих регіонах.

У компанії висловили вдячність усім українцям, які свідомо зменшують споживання електроенергії, особливо в пікові години – з 6:00 о 11:00 і з 17:00 до 23:00. Та нагадали, що енергетикам зараз особливо потрібна підтримка, щоб мати час для відновлення роботи пошкоджених росіянами енергооб’єктів. І закликали ощадливо ставитися до споживання електроенергії впродовж всього дня.

В “Укренерго” пояснили, що сьогодні, аби уникнути перевантаження мереж, з 12-ї дня Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” був змушений віддати команду на обмеження споживачів Києва, Київської області, Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини.

У пресслужбі вкотре закликали не вмикати одночасно в мережу кілька потужних електроприладів, а користування пральними машинами, бойлерами, кондиціонерами та обігрівачами перенести за можливості на ніч.