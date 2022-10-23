Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.
Наразі по всій країні 70 ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів. Сотні співробітників “Укренерго” працюють 24/7, для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в усіх постраждалих регіонах.
У компанії висловили вдячність усім українцям, які свідомо зменшують споживання електроенергії, особливо в пікові години – з 6:00 о 11:00 і з 17:00 до 23:00. Та нагадали, що енергетикам зараз особливо потрібна підтримка, щоб мати час для відновлення роботи пошкоджених росіянами енергооб’єктів. І закликали ощадливо ставитися до споживання електроенергії впродовж всього дня.
В “Укренерго” пояснили, що сьогодні, аби уникнути перевантаження мереж, з 12-ї дня Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” був змушений віддати команду на обмеження споживачів Києва, Київської області, Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини.
У пресслужбі вкотре закликали не вмикати одночасно в мережу кілька потужних електроприладів, а користування пральними машинами, бойлерами, кондиціонерами та обігрівачами перенести за можливості на ніч.
“Зменшуючи споживання електроенергії ви робите такий же внесок в нашу Перемогу, як і допомагаючи донатами ЗСУ. Таким чином ви разом з нами рятуєте енергосистему України”, – йдеться у повідомленні.
- Російська кампанія націлювання на українську енергетичну інфраструктуру створює гуманітарну трагедію, не змінюючи суттєво ситуації на полі бою, і російські виправдання для таких ударів стають дедалі слабшими та менш переконливими.
- З 10 жовтня РФ вразила близько 30-40% загальної національної енергетичної інфраструктури України. Окупанти завдали збитків на мільярди доларів.
- Вранці 22 жовтня росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Ціллю загарбників стали об’єкти енергетики України. В “Укренерго” наголосили, що наслідки обстрілів 22 жовтня можуть бути співставними або перевищувати наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури здійснені 10-12 жовтня.